Парфумери розповіли, що є два види ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Перша композиція підходить для вечірнього виходу й першого побачення, коли хочеться до себе привернути увагу. У таких парфумах домінують квіткові та пряні ноти.
Друга категорія – тонка й делікатна. В ароматах відчувається мускус та нотки феромонів. Магія парфумів полягає в тому, що межа між природним запахом тіла парфумами стає непомітною.
Якщо ви хочете додати до своєї колекції ніжні парфуми, то радимо звернути увагу на 5 ароматів, які вам точно сподобаються.
Які є жіночі парфуми найніжнішими?
Maison Margiela – Replica Filter Blur
Аромат має нотки білого мускусу, квітів бавовни та сірої амбри. Шанувальники кажуть, що він має запах чистиї простирадл чи випраних білих футболок.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet
Парфум є доволі сексуальни з витонченим ароматом. Запах натхненни паризькими готельними номерами до Другої світової війни. Складається з солодкого інжиру, тютюну, сандалового дерева, помело та ветиверу. Парфум однаково підходить для чоловіків та жінок.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Glossier – You
Аромат створений для того, щоб підкреслити природний запах людини. На кожній шкірі він буде пахнути по-різному. У нотах присутній рожевий перець, амбретта, амброкс та ірис.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super
Парфум містить нотки кедра, ветиверу та амбри. Цей запах ідеально підкреслює природни аромат шкіри. Поціновувачі кажуть, що пахне парфум досить ніжно.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Juliette Has A Gun – Not A Perfume
У цьому парфумі міститься лише одна нота – амброксан. Синтетични замінник сірої амбри цінується парфумерами, але використовувати його в ароматах доволі дорого. Речовина на шкірі виділяє теплий деревний аромат.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Видання Vogue визначило кілька найкращих парфумів, на які варто звернути увагу жінкам, які люблять особливі запахи:
- Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;
- Voce Viva Intensa, Valentino;
- Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;
- Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;
- Tenue de Soiree, Annick Goutal.
Які є парфуми з афродизіаками?
Парфуми-афродизіаки включають аромати на основі троянди, ванілі та червоних ягід, які пробуджують пристрасть і залишають незабутнє враження.
Рекомендуються такі парфуми, як La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.