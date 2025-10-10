Парфуми наділяють впевненістю в собі, а також викликають магнетичний шлейф в уяві, навіть коли людини немає поруч, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Для тих, хто обирає чоловіку парфуми на подарунок, радимо звернути увагу на кілька найкращих ароматів.

Які чоловічі парфуми мають гарний запах?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

У композиції присутня солона амбра, перчений ладан, ірис та куркума. Такий аромат підійде для чоловіка з харизмою.



Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

Аромат наповнений інжиром та сандалом, який додає запаху брутальності. Парфум же дуже спокусливим та запам’ятається всім надовго.



ARMANI, STRONGER WITH YOU

Це один із найсексуальніших чоловічих ароматів класу люкс. У композиції присутня димна ваніль та смолисті й шкіряні відтінки. Далі довершують аромат обпалені каштани, гіркий перець та лаванда. Парфум залишає гіпотетичний шлейф у пам’яті всіх, хто його відчув.



Astrophil & Stella, Mon Santal

У цьому ароматі присутня сучасна інтерпретація сандалу – ніжна, пудрова та з характером. Деревина з нотами ванілі переплітається з кардамоном та рожевим перцем, а ревінь додає контрасту аромату.



AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Запах цього парфуму ще довго витає у повітрі. Композиція досить глибока, тютюнова й смолиста. Парфумери кажуть, що цей запах неможливо забути.



Які аромати викликають звикання?