Парфуми наділяють впевненістю в собі, а також викликають магнетичний шлейф в уяві, навіть коли людини немає поруч, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Для тих, хто обирає чоловіку парфуми на подарунок, радимо звернути увагу на кілька найкращих ароматів.
Які чоловічі парфуми мають гарний запах?
TOM FORD, BOIS PACIFIQUE
У композиції присутня солона амбра, перчений ладан, ірис та куркума. Такий аромат підійде для чоловіка з харизмою.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL
Аромат наповнений інжиром та сандалом, який додає запаху брутальності. Парфум же дуже спокусливим та запам’ятається всім надовго.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
ARMANI, STRONGER WITH YOU
Це один із найсексуальніших чоловічих ароматів класу люкс. У композиції присутня димна ваніль та смолисті й шкіряні відтінки. Далі довершують аромат обпалені каштани, гіркий перець та лаванда. Парфум залишає гіпотетичний шлейф у пам’яті всіх, хто його відчув.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Astrophil & Stella, Mon Santal
У цьому ароматі присутня сучасна інтерпретація сандалу – ніжна, пудрова та з характером. Деревина з нотами ванілі переплітається з кардамоном та рожевим перцем, а ревінь додає контрасту аромату.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO
Запах цього парфуму ще довго витає у повітрі. Композиція досить глибока, тютюнова й смолиста. Парфумери кажуть, що цей запах неможливо забути.
Найкращі парфуми для чоловіків / Фото Pinterest
Які аромати викликають звикання?
Фахівці розповіли про кілька запахів, до яких постійно звертаються жінки. До списку парфумів входить: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla і Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Ці парфуми включають ноти мигдалю, туберози, жасмину, ванілі, кави та спецій, що роблять їх багатошаровими і стійкими.