Восени актуальними стають глибокі й багатошарові парфуми, які здатні пахнути довго й залишають після себе вишуканий шлейф, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Які парфуми придбати восени?
Carolina Herrera, Good Girl
У цьому ароматі присутній мигдаль, тубероза, боби тонка й какао. Унікальний флакон підійде жінкам, які люблять підбори та завжди намагаються виглядати ідеально.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent, Black Opium
Аромат ідеально пасуватиме до осіннього нічого міста, тому його часто радять наносити перед побаченням. Парфум відкривається запахом груші, рожевого перцю, кави та жасмину з ваніллю.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Givenchy, L’Interdit
У композиції присутні білі квіти жасмину, апельсиновий цвіт й тубероза. Вони неймовірно розкриваються на контрасті з темним відтінком пачулів та ветиверу.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Montale Sweet Vanilla
Цей парфум подарує аромат ванілі, який поєднує в собі солодкі й цукеркові запахи, пише Marie Claire. Парфум має високу стійкість та довгий шлейф, роблячи його досить помітним.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent
Аромат є пряним, дещо деревним та солодким. У ньому поєднується есенція рожевого та чорного перцю, шафрановий акорд, ваніль та кедрове дерево. Парфум стане чудовою знахідкою на осінню пору року.
Вишукані парфуми на осінь / Фото Pinterest
Які аромати підійдуть кожній жінці?
Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.
Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.