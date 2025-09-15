Парфумерний світ наповнений різними квітковими нотами – мускусними, деревними, цитрусовими чи квітковими, пише 24 Канал з посиланням на Fragrantica.
Правильно підібраний аромат здатен зробити жінку впевненішою в собі та прикувати увагу оточуючих. Для тих, хто шукає для себе цікавий запах, рекомендуємо ознайомитися зі списком ароматів, які мають неймовірне звучання.
Які парфуми гарно пахнуть?
Kilian Love Don’t Be Shy
Аромат має доволі солодкий запах, який одразу відкриває ніжний акорд зефіру з ваніллю. Композиція наповнена цитрусовим нотам апельсина, жимолостю й трояндою. Цей багатогранний аромат колись дуже любила Ріанна.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Tom Ford Café Rose
Композиція цього парфуму поєднує в собі пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі. Парфум чудово підходить на осінню пору року, коли хочеться привернути до себе особливу увагу.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Lancôme Idôle
Обличчям цього аромату стала Зендая. В ароматі поєднується жасмин і троянди, ваніль переплітається з мускусом, а свіжості додають легкі цитрусові нотки. У серці парфуму – тепла база із сандалового дерева.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Montale Paris Chocolate Greedy
Аромат підійде всім, хто обожнює солодкий запах. Парфум пахне свіжим печивом, шоколадом та апельсиновою випічкою. Кавова гірчинка врівноважує солодкий запах, тож парфум отримує вишуканий запах. Аромат ідеально підходить для холодної пори року.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Prada Paradoxe Intense
Цей парфум – справжнісіньке втілення жіночності. Аромат розкривається яскравим неролі, а далі квіткового акорду надає жасмин. Ваніль відповідає за легку солодкість.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Які парфуми обожнюють жінки?
- В осінню пору року жінки віддають перевагу парфумам з нотками мигдалю, такими як Parfums De Marly Valaya Exclusif та Prada Infusion d'Amande.
- Дорогий та розкішний запах мають ще кілька відомих парфумів. Рекомендовані аромати: Burberry Goddess з нотами ванілі, YSL Beauty Libre з лавандо-апельсиновим запахом, Dior Bois Talisman з кедром і ваніллю, Jo Malone Blackberry & Bay з ожиною та Chanel No5 L'Eau з цитрусовими.