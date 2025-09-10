Мигдаль створює найцікавішу ароматичну нотку в парфумерній індустрії, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Він має гарний запах та добре поєднується з усіма іншими ароматичними нотками.

Читайте також Парфуми на осінь, які дорого пахнуть: аромати, які вражають з перших секунд

Саме мигдаль найдовше використовують у парфумерній індустрії. Аромати з мигдалем – кремові, з ноткою молочності та солодкуватості. Більшість ароматів з мигдалем – чуттєві та привабливі.

Які парфуми з мигдалем люблять жінки?

Parfums De Marly – Valaya Exclusif

Це один з найелегантніших та найвишуканіших парфумів з нотками мигдалю. Аромат має в композиції ноти мандарина, бергамоту й мигдалю, за яким йдуть акорди з квітки апельсина та білі квіти. Серце парфумів складає ваніль та деревні ноти. Ефірний парфум має вишукану солодкість.



Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest

Prada – Infusion d'Amande

Аромат підійде тим жінкам, які люблять чисті парфуми із запахом білих простирадл та дитячої присипки. Парфуми є ніжними та ненав’язливими. Ключові ноти аромату – гіркий мигдаль, ягоди тонка, геліотроп, мускус та есенція анісу.



Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Парфуми стануть ідеальним вибором для холодних днів. Верхні ноти складаються з мигдалю та кмину, а серце парфуму – з кедра та малини. Базу охоплює ваніль, уд та сандал. Аромат має дуже заспокійливий та спокусливий запах.



Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Аромат є досить ніжним, тому підійде для тих, хто не любить важкі ароматичні композиції. Ключовими нотами цього аромату є ревінь та нарцис, які ідеально поєднуються з м’яким мигдальним молоком.



Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest

Tom Ford – Lost Cherry

Вже багато років саме цей парфум входить до списку найпопулярніших ароматів. Парфум має запах ванілі, кориці та сливи, з акордом вишні та мигдалю.



Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest

Які бюджетні парфуми придбати восени?