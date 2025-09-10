Мигдаль створює найцікавішу ароматичну нотку в парфумерній індустрії, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Він має гарний запах та добре поєднується з усіма іншими ароматичними нотками.
Саме мигдаль найдовше використовують у парфумерній індустрії. Аромати з мигдалем – кремові, з ноткою молочності та солодкуватості. Більшість ароматів з мигдалем – чуттєві та привабливі.
Які парфуми з мигдалем люблять жінки?
Parfums De Marly – Valaya Exclusif
Це один з найелегантніших та найвишуканіших парфумів з нотками мигдалю. Аромат має в композиції ноти мандарина, бергамоту й мигдалю, за яким йдуть акорди з квітки апельсина та білі квіти. Серце парфумів складає ваніль та деревні ноти. Ефірний парфум має вишукану солодкість.
Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest
Prada – Infusion d'Amande
Аромат підійде тим жінкам, які люблять чисті парфуми із запахом білих простирадл та дитячої присипки. Парфуми є ніжними та ненав’язливими. Ключові ноти аромату – гіркий мигдаль, ягоди тонка, геліотроп, мускус та есенція анісу.
Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest
Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude
Парфуми стануть ідеальним вибором для холодних днів. Верхні ноти складаються з мигдалю та кмину, а серце парфуму – з кедра та малини. Базу охоплює ваніль, уд та сандал. Аромат має дуже заспокійливий та спокусливий запах.
Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest
Marc Jacobs – Perfect
Аромат є досить ніжним, тому підійде для тих, хто не любить важкі ароматичні композиції. Ключовими нотами цього аромату є ревінь та нарцис, які ідеально поєднуються з м’яким мигдальним молоком.
Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest
Tom Ford – Lost Cherry
Вже багато років саме цей парфум входить до списку найпопулярніших ароматів. Парфум має запах ванілі, кориці та сливи, з акордом вишні та мигдалю.
Парфуми для жінок на осінь / Фото Pinterest
Які бюджетні парфуми придбати восени?
- Не завжди для того, щоб гарно пахнути треба купувати дорогі парфуми. Сучасна парфумерія пропонує бюджетні аромати, які мають люксовий запах. Це аромати Calvin Klein Euphoria, Angel Schlesser Femme Adorable Intense, Jimmy Choo Eau de Parfum, та Fabien Marche Black Infinity.
- Ці парфуми характеризуються насиченими та стійкими нотами, створюють незабутній шлейф і підкреслюють індивідуальність свого власника.