На осінь жінки додають до своєї колекції парфумів солодкі, деревні та пряні аромати, які найкраще уособлюють своїм запахом прихід осені, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.
Які парфуми обрати на осінь?
Burberry Goddess Eau de Parfum
Цей аромат поєднує в собі 3 ноти ванілі – ванільний настій, ванільний кав’яр та ванільний абсолют. Підходить жінкам, які люблять теплі та солодкі запахи.
YSL Beauty Libre Le Parfum
Ніжний квітковий аромат не може обійти осінній список парфумів, бо в лавандо-апельсиновий запах закохані безліч жінок.
Dior Bois Talisman
Парфум є глибоким, тож чудово підходить на осінню пору року. Парфум наповнений нотами кедра та ванілі, які в поєднанні створюють бездоганний шлейф.
Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne
Аромат пахне ожиною, лавровим листом, кедром, квітами апельсина та імбирною лілією. Разом ця композиція має неймовірний запах.
Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray
Цей пудровий аромат з ніжними нотами цитрусових – мандарина та іланг-ілангу. До основних нот входять альдегіди, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваніль чи білий мускус.
Які аромати підійдуть для офісу?
- Для офісу підійдуть кілька розкішних ароматів – Chanel Chance Eau Fraîche, Narciso Rodriguez For Her, Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt, Yves Saint Laurent Libre, Giorgio Armani Si Intense.
- Ці парфуми однаково підійдуть для прогулянок після роботи чи навіть побачення, бо мають ніжний запах.