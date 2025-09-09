На осінь жінки додають до своєї колекції парфумів солодкі, деревні та пряні аромати, які найкраще уособлюють своїм запахом прихід осені, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

Читайте також Такі бюджетні, а звучать як люкс: 4 шлейфові аромати не за всі гроші світу

Які парфуми обрати на осінь?

Burberry Goddess Eau de Parfum

Цей аромат поєднує в собі 3 ноти ванілі – ванільний настій, ванільний кав’яр та ванільний абсолют. Підходить жінкам, які люблять теплі та солодкі запахи.



Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest

YSL Beauty Libre Le Parfum

Ніжний квітковий аромат не може обійти осінній список парфумів, бо в лавандо-апельсиновий запах закохані безліч жінок.



Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest

Dior Bois Talisman

Парфум є глибоким, тож чудово підходить на осінню пору року. Парфум наповнений нотами кедра та ванілі, які в поєднанні створюють бездоганний шлейф.



Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат пахне ожиною, лавровим листом, кедром, квітами апельсина та імбирною лілією. Разом ця композиція має неймовірний запах.



Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest

Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Цей пудровий аромат з ніжними нотами цитрусових – мандарина та іланг-ілангу. До основних нот входять альдегіди, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваніль чи білий мускус.



Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest

Які аромати підійдуть для офісу?