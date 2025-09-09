На осень женщины добавляют в свою коллекцию духов сладкие, древесные и пряные ароматы, которые лучше всего олицетворяют своим запахом приход осени, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.
Какие духи выбрать на осень?
Burberry Goddess Eau de Parfum
Этот аромат сочетает в себе 3 ноты ванили – ванильный настой, ванильный кофейник и ванильный абсолют. Подходит женщинам, которые любят теплые и сладкие запахи.
Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest
YSL Beauty Libre Le Parfum
Нежный цветочный аромат не может обойти осенний список духов, потому что в лавандо-апельсиновый запах влюблены множество женщин.
Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest
Dior Bois Talisman
Парфюм является глубоким, поэтому прекрасно подходит на осеннее время года. Парфюм наполнен нотами кедра и ванили, которые в сочетании создают безупречный шлейф.
Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest
Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne
Аромат пахнет ежевикой, лавровым листом, кедром, цветами апельсина и имбирной лилией. Вместе эта композиция имеет невероятный запах.
Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest
Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray
Этот пудровый аромат с нежными нотами цитрусовых – мандарина и иланг-иланга. В основные ноты входят альдегиды, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваниль или белый мускус.
Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут для офиса?
- Для офиса подойдут несколько роскошных ароматов – Chanel Chance Eau Fraîche, Narciso Rodriguez For Her, Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt, Yves Saint Laurent Libre, Giorgio Armani Si Intense.
- Эти духи одинаково подойдут для прогулок после работы или даже свидания, потому что имеют нежный запах.