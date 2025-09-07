Такі парфуми мають насичений шлейф, гармонійні ноти та створюють настрій не гірше за люксові флакони. Про такі 4 аромати розповідає 24 Канал з посиланням на Eva.blog.

Читайте також Парфуми від Джорджо Армані, які мають бути у кожного: жіночі та чоловічі аромати

Які парфуми мають незабутній шлейф?

Calvin Klein Euphoria

Аромат Euphoria втілює чуттєвість і спокусу, починаючи з яскравих нот граната, які полонять почуття. Потім витончено еволюціонує у квіткові відтінки орхідеї та лотоса, зрештою розкриваючись теплою базою з бурштину та деревини.

Характеризується своєю насиченістю і стійкістю, Calvin Klein Euphoria залишає винятковий шлейф, який важко не відчути. Цей аромат ідеальний для жінок, які цінують сміливі та виразні парфуми.



Calvin Klein Euphoria / Фото MakeUp

Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Аромат відкривається ніжними нотами мигдалю, бергамоту та яблуневого цвіту, створюючи м'який вступ. За ним слідує серце з жасмину, іланг-ілангу та туберози, яке додає аромату складності. Кінцеве враження характеризується насиченими нотами ванілі, сандалу та мускусу.

Цей парфум створений для тих, хто цінує універсальність, поєднуючи ніжний початок з пишною солодкістю, яка залишається надовго.



Angel Schlesser Femme Adorable Intense / Фото Eva

Jimmy Choo Eau de Parfum

Це справжня спокуса, що вирізняється гармонійним поєднанням фруктових і квіткових нот, пропонуючи свіжий, але водночас солодкий аромат. Нотки груші та мандарина надають легкість, а орхідея додає відтінок розкоші, тоді як ірис та пачулі – глибину.

Цей аромат, з помітним і водночас тонким шлейфом, створений для того, щоб залишити незабутнє враження. Його власниці привертатимуть погляди, куди б не пішли.



Jimmy Choo Eau de Parfum / Фото The Perfume Shop

Fabien Marche Black Infinity

Аромат Black Infinity – це чарівне поєднання фруктових і квіткових нот, що обіцяє делікатний та чуттєвий шлейф. Парфум вирізняється нотками груші та амбретти, які надають легкого сяйва, тоді як троянда та ірис вносять нотку романтики.

Доповнюють ці елементи кедр і мускус, які додають аромату глибини та стійкості. Ідеальний вибір для вечірніх виходів і романтичних побачень.



Fabien Marche Black Infinity / Фото Eva

Який парфум ідеальний на осінь?

З приходом осені природа перетворюється на приголомшливу палітру теплих кольорів з прохолодними температурами та атмосферними вечорами. Ця сезонна зміна є ідеальним моментом для переходу на глибші й тепліші аромати.

Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася зі своїми підписниками улюбленим ароматом на прохолодний сезон. Вона рекомендує Black Tie від Celine – унісекс-парфум, який однаково сподобається як жінкам, так і чоловікам.