Миндаль создает самую интересную ароматическую нотку в парфюмерной индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Он имеет хороший запах и хорошо сочетается со всеми другими ароматическими нотками.

Именно миндаль дольше всего используют в парфюмерной индустрии. Ароматы с миндалем – кремовые, с ноткой молочности и сладости. Большинство ароматов с миндалем – чувственные и притягательные.

Какие духи с миндалем любят женщины?

Parfums De Marly – Valaya Exclusif

Это один из самых элегантных и изысканных парфюмов с нотками миндаля. Аромат имеет в композиции ноты мандарина, бергамота и миндаля, за которым следуют аккорды из цветка апельсина и белые цветы. Сердце парфюма составляет ваниль и древесные ноты. Эфирный парфюм имеет изысканную сладость.



Духи для женщин на осень / Фото Pinterest

Prada – Infusion d'Amande

Аромат подойдет тем женщинам, которые любят чистые духи с запахом белых простыней и детской присыпки. Духи являются нежными и ненавязчивыми. Ключевые ноты аромата – горький миндаль, ягоды тонка, гелиотроп, мускус и эссенция аниса.



Духи для женщин на осень / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Духи станут идеальным выбором для холодных дней. Верхние ноты состоят из миндаля и тмина, а сердце парфюма – из кедра и малины. Базу охватывает ваниль, уд и сандал. Аромат имеет очень успокаивающий и соблазнительный запах.



Духи для женщин на осень / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Аромат является достаточно нежным, поэтому подойдет для тех, кто не любит тяжелые ароматические композиции. Ключевыми нотами этого аромата являются ревень и нарцисс, которые идеально сочетаются с мягким миндальным молоком.



Духи для женщин на осень / Фото Pinterest

Tom Ford – Lost Cherry

Уже много лет именно этот парфюм входит в список самых популярных ароматов. Парфюм имеет запах ванили, корицы и сливы, с аккордом вишни и миндаля.



Духи для женщин на осень / Фото Pinterest

Какие бюджетные духи приобрести осенью?