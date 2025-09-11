Але якщо хочеться спробувати щось інше, проте, схоже за настроєм і не за всі гроші світу, то є чимало парфумів, які можуть стати альтернативою "Бакарі". Такими ароматами ділиться 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Які парфуми здатні замінити Baccarat Rouge 540?
- Henry Rose – Last Light
Парфум, що втілює витонченість і жіночність – починається зі свіжих нот соковитого персика та бергамоту, поступово розкриваючись серцем жасмину, доповненим насиченими деревними відтінками. Кульмінацією аромату є тепла та приваблива база з мускусу та пачулі.
- Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt
Цей аромат нагадує ковток морського повітря. Він майстерно поєднує підбадьорливу свіжість грейпфрута та шавлії з тонкими солоними нотами стихії моря. Ідеальний для тих, хто цінує чисті та природні парфуми.
Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone
- DedCool – Fragrance 04
Аромат має дивовижне поєднання запахів, що бадьорить – чорний перець, інжир і цитрусові ноти. А сандал і ладан додає глибини та нетрадиційного звучання.
- Dossier – Ambery Saffron
Натхнення "Бакарою" тут очевидне: шафран, жасмин, кедр і амбра створюють багатий, насичений акорд. Для тих, хто шукає більш бюджетну альтернативу, цей аромат – ідеальний варіант.
Dossier – Ambery Saffron / Фото Dossier
- Boy Smells – Flor de la Virgen
Цей аромат поєднує солодкість меду та помело з квітковими нотами жасмину та плюща. Кульмінацією є чарівний шлейф з мускусом і амброксаном, що створює магнетичну привабливість.
На які бюджетні аромати звернути увагу?
- Сучасна парфумерія пропонує бюджетні аромати, що пахнуть як люкс, наприклад, Calvin Klein Euphoria, Angel Schlesser Femme Adorable Intense, Jimmy Choo Eau de Parfum і Fabien Marche Black Infinity.
- Ці парфуми характеризуються насиченими та стійкими нотами, створюють незабутній шлейф і підкреслюють індивідуальність свого власника.