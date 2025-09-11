Але якщо хочеться спробувати щось інше, проте, схоже за настроєм і не за всі гроші світу, то є чимало парфумів, які можуть стати альтернативою "Бакарі". Такими ароматами ділиться 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Читайте також Парфуми від Джорджо Армані, які мають бути у кожного: жіночі та чоловічі аромати

Які парфуми здатні замінити Baccarat Rouge 540?

Henry Rose – Last Light

Парфум, що втілює витонченість і жіночність – починається зі свіжих нот соковитого персика та бергамоту, поступово розкриваючись серцем жасмину, доповненим насиченими деревними відтінками. Кульмінацією аромату є тепла та приваблива база з мускусу та пачулі.

Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt

Цей аромат нагадує ковток морського повітря. Він майстерно поєднує підбадьорливу свіжість грейпфрута та шавлії з тонкими солоними нотами стихії моря. Ідеальний для тих, хто цінує чисті та природні парфуми.



Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

DedCool – Fragrance 04

Аромат має дивовижне поєднання запахів, що бадьорить – чорний перець, інжир і цитрусові ноти. А сандал і ладан додає глибини та нетрадиційного звучання.

Dossier – Ambery Saffron

Натхнення "Бакарою" тут очевидне: шафран, жасмин, кедр і амбра створюють багатий, насичений акорд. Для тих, хто шукає більш бюджетну альтернативу, цей аромат – ідеальний варіант.



Dossier – Ambery Saffron / Фото Dossier

Boy Smells – Flor de la Virgen

Цей аромат поєднує солодкість меду та помело з квітковими нотами жасмину та плюща. Кульмінацією є чарівний шлейф з мускусом і амброксаном, що створює магнетичну привабливість.

На які бюджетні аромати звернути увагу?