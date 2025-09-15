Парфюмерный мир наполнен различными цветочными нотами – мускусными, древесными, цитрусовыми или цветочными, пишет 24 Канал со ссылкой на Fragrantica.
Читайте также Насыщенные, стойкие и не бьют по кошельку: эти ароматы достойно заменят культовый Baccarat Rouge
Правильно подобранный аромат способен сделать женщину увереннее в себе и приковать внимание окружающих. Для тех, кто ищет для себя интересный запах, рекомендуем ознакомиться со списком ароматов, которые имеют невероятное звучание.
Какие духи хорошо пахнут?
Kilian Love Don't Be Shy
Аромат имеет довольно сладкий запах, который сразу открывает нежный аккорд зефира с ванилью. Композиция наполнена цитрусовыми нотами апельсина, жимолостью и розой. Этот многогранный аромат когда-то очень любила Рианна.
Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest
Tom Ford Café Rose
Композиция этого парфюма сочетает в себе пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули. Парфюм прекрасно подходит на осеннее время года, когда хочется привлечь к себе особое внимание.
Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest
Lancôme Idôle
Лицом этого аромата стала Зендая. В аромате сочетается жасмин и розы, ваниль переплетается с мускусом, а свежести добавляют легкие цитрусовые нотки. В сердце парфюма – теплая база из сандалового дерева.
Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest
Montale Paris Chocolate Greedy
Аромат подойдет всем, кто обожает сладкий запах. Парфюм пахнет свежим печеньем, шоколадом и апельсиновой выпечкой. Кофейная горчинка уравновешивает сладкий запах, поэтому парфюм получает изысканный запах. Аромат идеально подходит для холодного времени года.
Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest
Prada Paradoxe Intense
Этот парфюм – настоящее воплощение женственности. Аромат раскрывается ярким нероли, а дальше цветочный аккорд придает жасмин. Ваниль отвечает за легкую сладость.
Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest
Какие духи обожают женщины?
- В осеннее время года женщины отдают предпочтение духам с нотками миндаля, такими как Parfums De Marly Valaya Exclusif и Prada Infusion d'Amande.
- Дорогой и роскошный запах имеют еще несколько известных парфюмов. Рекомендуемые ароматы: Burberry Goddess с нотами ванили, YSL Beauty Libre с лавандо-апельсиновым запахом, Dior Bois Talisman с кедром и ванилью, Jo Malone Blackberry & Bay с ежевикой и Chanel No5 L'Eau с цитрусовыми.