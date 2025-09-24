Мигдалеві парфуми мають досить цікавий запах, який нагадує марципанові цукерки, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Фахівці обрали кілька ароматів, які ідеально підходять на осінньо-зимову пору.
Які парфуми люблять шикарні жінки?
Parfums de Marly Valaya Exclusif
Парфум пахне як мигдальний круасан із нотками букета білих квітів у кімнаті. У цьому ідеальному ароматі поєднується мигдаль, бергамот, мандарин, квітка апельсина, сандалове дерево, амброксан й ваніль.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Новий парфум колекції L'Interdit від Givenchy є найінтенсивнішим. Флакон наповнений фруктовим та квітковим ароматом в перемішку з мигдалем. Він розкривається на шкірі та ідеально підходить для вечора чи побачення. У композицію входить запах груші, цвіт апельсина, тубероза, жасмин, мімоза, пачулі й ветивер.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Dior Hypnotic Poison
Парфум зібрав у собі всю найкращу композицію. Запах розкривається дозою ладану, горіхового мигдалю, білих та жовтих квітів, які доповнює лакриця, жасмин, цвіт апельсина й боби тонка.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Amouage Love Delight
Парфум більше схиляється до квіткових, ніж гурманських нот. Він не надто солодкий, а ваніль та какао надать певну легкість аромату. До ключових нот входить імбир, мандарин, рожева вода, кориця, геліотроп, жасмин, троянда, ваніль, мигдаль та какао.
Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest
Які аромати підійдуть кожній жінці?
- Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.
- Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.