Мигдалеві парфуми мають досить цікавий запах, який нагадує марципанові цукерки, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Фахівці обрали кілька ароматів, які ідеально підходять на осінньо-зимову пору.

Які парфуми люблять шикарні жінки?

Parfums de Marly Valaya Exclusif

Парфум пахне як мигдальний круасан із нотками букета білих квітів у кімнаті. У цьому ідеальному ароматі поєднується мигдаль, бергамот, мандарин, квітка апельсина, сандалове дерево, амброксан й ваніль.



Парфуми для жінок з гарним запахом / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Новий парфум колекції L'Interdit від Givenchy є найінтенсивнішим. Флакон наповнений фруктовим та квітковим ароматом в перемішку з мигдалем. Він розкривається на шкірі та ідеально підходить для вечора чи побачення. У композицію входить запах груші, цвіт апельсина, тубероза, жасмин, мімоза, пачулі й ветивер.



Dior Hypnotic Poison

Парфум зібрав у собі всю найкращу композицію. Запах розкривається дозою ладану, горіхового мигдалю, білих та жовтих квітів, які доповнює лакриця, жасмин, цвіт апельсина й боби тонка.



Amouage Love Delight

Парфум більше схиляється до квіткових, ніж гурманських нот. Він не надто солодкий, а ваніль та какао надать певну легкість аромату. До ключових нот входить імбир, мандарин, рожева вода, кориця, геліотроп, жасмин, троянда, ваніль, мигдаль та какао.



Які аромати підійдуть кожній жінці?