Миндальные духи имеют довольно интересный запах, который напоминает марципановые конфеты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Специалисты выбрали несколько ароматов, которые идеально подходят на осенне-зимнюю пору.

Какие духи любят шикарные женщины?

Parfums de Marly Valaya Exclusif

Парфюм пахнет как миндальный круассан с нотками букета белых цветов в комнате. В этом идеальном аромате сочетается миндаль, бергамот, мандарин, цветок апельсина, сандаловое дерево, амброксан и ваниль.



Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Новый парфюм коллекции L'Interdit от Givenchy является самым интенсивным. Флакон наполнен фруктовым и цветочным ароматом в перемешку с миндалем. Он раскрывается на коже и идеально подходит для вечера или свидания. В композицию входит запах груши, цвет апельсина, тубероза, жасмин, мимоза, пачули и ветивер.



Dior Hypnotic Poison

Парфюм собрал в себе всю лучшую композицию. Запах раскрывается дозой ладана, орехового миндаля, белых и желтых цветов, которые дополняет лакрица, жасмин, цвет апельсина и бобы тонка.



Amouage Love Delight

Парфюм больше склоняется к цветочным, чем гурманским нотам. Он не слишком сладкий, а ваниль и какао придадут определенную легкость аромату. К ключевым нотам входит имбирь, мандарин, розовая вода, корица, гелиотроп, жасмин, роза, ваниль, миндаль и какао.



