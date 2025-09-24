Миндальные духи имеют довольно интересный запах, который напоминает марципановые конфеты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Специалисты выбрали несколько ароматов, которые идеально подходят на осенне-зимнюю пору.
Какие духи любят шикарные женщины?
Parfums de Marly Valaya Exclusif
Парфюм пахнет как миндальный круассан с нотками букета белых цветов в комнате. В этом идеальном аромате сочетается миндаль, бергамот, мандарин, цветок апельсина, сандаловое дерево, амброксан и ваниль.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Новый парфюм коллекции L'Interdit от Givenchy является самым интенсивным. Флакон наполнен фруктовым и цветочным ароматом в перемешку с миндалем. Он раскрывается на коже и идеально подходит для вечера или свидания. В композицию входит запах груши, цвет апельсина, тубероза, жасмин, мимоза, пачули и ветивер.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Dior Hypnotic Poison
Парфюм собрал в себе всю лучшую композицию. Запах раскрывается дозой ладана, орехового миндаля, белых и желтых цветов, которые дополняет лакрица, жасмин, цвет апельсина и бобы тонка.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Amouage Love Delight
Парфюм больше склоняется к цветочным, чем гурманским нотам. Он не слишком сладкий, а ваниль и какао придадут определенную легкость аромату. К ключевым нотам входит имбирь, мандарин, розовая вода, корица, гелиотроп, жасмин, роза, ваниль, миндаль и какао.
Духи для женщин с хорошим запахом / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
- Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
- Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.