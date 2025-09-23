Каждый сезон появляются новинки в мире парфюмерии, и если вам не хочется экспериментировать, то стоит выбирать те ароматы, которые прошли испытание временем, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Они уже приобрели культовый статус, поэтому их обожают множество женщин.

Какие ароматы приобрести осенью?

Jo Malone – Pomegranate Noir Cologne

Этот аромат подойдет женщинам, которые любят легкие ароматы с пряными и фруктовыми нотами. Звездой парфюма является кисло-сладкий гранат, который сочетается с розовым перцем, лилией, абмрой и кедром.



Ароматы на осень 2025 / Фото Pinterest

YSL – Black Opium

Парфюм не является новинкой, но культовый выбор женщин на осеннее время года. Аромат наполнен запахом кофе, а еще нотками розового перца, жасмина, ванили, цвета апельсина и пачули.



Ароматы на осень 2025 / Фото Pinterest

Chanel – Gabrielle

Аромат наполнен цветочно-фруктовой композицией. В верхних нотах чувствуется грейпфрут, мандарин и черная смородина. Средние ноты наполнены цветами апельсина, жасмином, иланг-илангом, туберозой и грушей. В базовые ноты входит мускус, сандал и корень ириса.



Ароматы на осень 2025 / Фото Pinterest

Dior – J'adore

Этот парфюм является чрезвычайно устойчивым и оставляет длинный шлейф за собой. Аромат сочетает в себе розы, жасмин, самбак, иланг-иланг, туберозу и сандаловое дерево.



Ароматы на осень 2025 / Фото Pinterest

Gucci – Mémoire d'une Odeur

Унисекс парфюм сочетает в себе цветочные и землистые нотки. В верхней ноте чувствуется ромашка и горький миндаль, а средние ноты наполнены мускусом и жасмином. Базовые ноты ощущаются сандалом, ванилью и кедром.



Ароматы на осень 2025 / Фото Pinterest

Какие ароматы влюбляют с первой секунды?