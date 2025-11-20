Рідкий консилер візуально здатен підтягнути обличчя, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм візажистки Вероніки Пафік. Нідерландська інфлюенсерка показала, як можна просто та ефективно створити ефектний макіяж.

Як покроково підтягнути обличчя консилером?

Вилиці

Проведіть горизонтальні лінії консилером трохи нижче западин щік. Намалюйте їх легким рухом вгору, щоб створити ілюзію підтяної виличної зони.

Куточки очей

Щоб підняти зовнішній куточок ока, потрібно провести лінію консилером від нього вгору – як підводкою. Такий трюк стане особливо корисним для тих, в кого нависають повіки.

Повіки

Далі засіб потрібно нанести трохи вище природної складки повіки. Завдяки цьому погляд буде виглядати відкритішим, а повіка – підтягнутою.

Під бровами

Намалюйте лінію консилера від найвищої точки брови до скроні. Таким чином вдасться підкреслити вигин брови й підняти зовнішню частину обличчя.

Куточки рота

Проведіть консилер під зовнішніми кутами губ напрямком вгору. Такий прийом допоможе створити оптичну "посмішку" – і рот виглядатиме молодшим.

Навколо носа

Ще однією важливою зоною є ніздрі. Нанесіть консилер від крил носа вгору, щоб пом’якшити носогубні складки й створити баланс на обличчі.

Розтушування

Після нанесення всіх ліній, ретельно розтушуйте консилер пензлем чи спонжем. Рухи повинні йти вгору, за напрямком намальованих ліній. Таким чином вдасться отримати природний ефект та підсилити підняті риси.

Завдяки цим кільком крокам за допомогою консилера, обличчя стане підтягнутим, свіжим та молодшим.

