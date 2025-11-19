Деякі яскраві та блискучі тіні здатні зістарити шкіру після 40 років, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Щоб зробити акуратний макіяж, важливо підбирати тіні під тон шкіри й робити ставку на матові нюдові чи нейтральні тіні.

Читайте також Як зробити очі виразнішими: техніка макіяжу, що омолоджує на 10 років

Яких тіней треба уникати жінкам після 40 років?

Червоні тіні

Жінкам краще утримуватися від тіней червоного чи малинового відтінку. Такі яскраві тони здатні створювати ефект втомленості. Тим паче, вони виглядають досить дивно й не підходять під жоден образ.



Червоні тіні не варто використовувати після 40 років / Фото Pinterest

Металічні тіні

Металізовані тіні після 40 років здатні підкреслювати зморшки. Вони ще більше виставлять напоказ рельєф, який ви спробуєте згладити.

Які тіні краще використовувати?

Візажисти радять зробити ставку на матовий нюдовий відтінок на всю повіку. Для світлої шкіри підійде колір слонової кістки, а для темнішої – тон мокко. Матова текстура вже не дозволить акцентувати увагу на дрібних зморшках, а створить відчуття природного та свіжого вигляду.

Королева Летиція демонструє, що для жінок після 50 років найкраще підходить підводка сливового кольору, яка освіжає і підсилює погляд, пише Vogue Spain. Сливовий відтінок підводки додає теплоти й виразності очам, але без суворості чорної підводки, і підходить для різних кольорів очей.

Які ще є цікаві поради?