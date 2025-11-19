Некоторые яркие и блестящие тени способны состарить кожу после 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Чтобы сделать аккуратный макияж, важно подбирать тени под тон кожи и делать ставку на матовые нюдовые или нейтральные тени.

Каких теней нужно избегать женщинам после 40 лет?

Красные тени

Женщинам лучше воздерживаться от теней красного или малинового оттенка. Такие яркие тона способны создавать эффект усталости. Тем более, они выглядят довольно странно и не подходят ни под один образ.



Красные тени не стоит использовать после 40 лет / Фото Pinterest

Металлические тени

Металлизированные тени после 40 лет способны подчеркивать морщины. Они еще больше выставят напоказ рельеф, который вы попытаетесь сгладить.

Какие тени лучше использовать?

Визажисты советуют сделать ставку на матовый нюдовый оттенок на все веко. Для светлой кожи подойдет цвет слоновой кости, а для более темной – тон мокко. Матовая текстура уже не позволит акцентировать внимание на мелких морщинках, а создаст ощущение естественного и свежего вида.

Королева Летиция демонстрирует, что для женщин после 50 лет лучше всего подходит подводка сливового цвета, которая освежает и усиливает взгляд, пишет Vogue Spain. Сливовый оттенок подводки добавляет теплоты и выразительности глазам, но без строгости черной подводки, и подходит для разных цветов глаз.

Какие еще есть интересные советы?