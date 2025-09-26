Осенью актуальными становятся глубокие и многослойные духи, которые способны пахнуть долго и оставляют после себя изысканный шлейф, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
Какие духи приобрести осенью?
Carolina Herrera, Good Girl
В этом аромате присутствует миндаль, тубероза, бобы тонка и какао. Уникальный флакон подойдет женщинам, которые любят каблуки и всегда стараются выглядеть идеально.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent, Black Opium
Аромат идеально подойдет к осеннему ничего города, поэтому его часто советуют наносить перед свиданием. Парфюм открывается запахом груши, розового перца, кофе и жасмина с ванилью.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Givenchy, L'Interdit
В композиции присутствуют белые цветы жасмина, апельсиновый цвет и тубероза. Они невероятно раскрываются на контрасте с темным оттенком пачулей и ветивера.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Montale Sweet Vanilla
Этот парфюм подарит аромат ванили, который сочетает в себе сладкие и конфетные запахи, пишет Marie Claire. Парфюм имеет высокую стойкость и длинный шлейф, делая его достаточно заметным.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent
Аромат является пряным, несколько древесным и сладким. В нем сочетается эссенция розового и черного перца, шафрановый аккорд, ваниль и кедровое дерево. Парфюм станет отличной находкой на осеннее время года.
Изысканные духи на осень / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.