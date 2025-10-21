Парфюмеры рассказали, что есть два вида ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Первая композиция подходит для вечернего выхода и первого свидания, когда хочется к себе привлечь внимание. В таких духах доминируют цветочные и пряные ноты.
Вторая категория – тонкая и деликатная. В ароматах чувствуется мускус и нотки феромонов. Магия духов заключается в том, что граница между естественным запахом тела и духами становится незаметной.
Если вы хотите добавить в свою коллекцию нежные духи, то советуем обратить внимание на 5 ароматов, которые вам точно понравятся.
Какие женские духи самые нежные?
Maison Margiela – Replica Filter Blur
Аромат имеет нотки белого мускуса, цветов хлопка и серой амбры. Поклонники говорят, что он имеет запах чистых простыней или выстиранных белых футболок.
Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet
Парфюм довольно сексуальный с утонченным ароматом. Запах вдохновлен парижскими гостиничными номерами до Второй мировой войны. Состоит из сладкого инжира, табака, сандалового дерева, помело и ветивера. Парфюм одинаково подходит для мужчин и женщин.
Glossier – You
Аромат создан для того, чтобы подчеркнуть естественный запах человека. На каждой коже он будет пахнуть по-разному. В нотах присутствует розовый перец, амбретта, амброкс и ирис.
Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super
Парфюм содержит нотки кедра, ветивера и амбры. Этот запах идеально подчеркивает естественный аромат кожи. Ценители говорят, что пахнет парфюм достаточно нежно.
Juliette Has A Gun – Not A Perfume
В этом парфюме содержится только одна нота – амброксан. Синтетический заменитель серой амбры ценится парфюмерами, но использовать его в ароматах довольно дорого. Вещество на коже выделяет теплый древесный аромат.
Издание Vogue определило несколько лучших духов, на которые стоит обратить внимание женщинам, которые любят особые запахи:
- Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;
- Voce Viva Intensa, Valentino;
- Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;
- Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;
- Tenue de Soiree, Annick Goutal.
Какие есть духи с афродизиаками?
Парфюмы-афродизиаки включают ароматы на основе розы, ванили и красных ягод, которые пробуждают страсть и оставляют неизгладимое впечатление.
Рекомендуются такие духи, как La Vie Est Belle Rose Extraordinaire от Lancôme, Vanilla Sex от Tom Ford и Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent.