Парфюмеры рассказали, что есть два вида ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Первая композиция подходит для вечернего выхода и первого свидания, когда хочется к себе привлечь внимание. В таких духах доминируют цветочные и пряные ноты.

Вторая категория – тонкая и деликатная. В ароматах чувствуется мускус и нотки феромонов. Магия духов заключается в том, что граница между естественным запахом тела и духами становится незаметной.

Если вы хотите добавить в свою коллекцию нежные духи, то советуем обратить внимание на 5 ароматов, которые вам точно понравятся.

Какие женские духи самые нежные?

Maison Margiela – Replica Filter Blur

Аромат имеет нотки белого мускуса, цветов хлопка и серой амбры. Поклонники говорят, что он имеет запах чистых простыней или выстиранных белых футболок.



Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet

Парфюм довольно сексуальный с утонченным ароматом. Запах вдохновлен парижскими гостиничными номерами до Второй мировой войны. Состоит из сладкого инжира, табака, сандалового дерева, помело и ветивера. Парфюм одинаково подходит для мужчин и женщин.



Glossier – You

Аромат создан для того, чтобы подчеркнуть естественный запах человека. На каждой коже он будет пахнуть по-разному. В нотах присутствует розовый перец, амбретта, амброкс и ирис.



Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super

Парфюм содержит нотки кедра, ветивера и амбры. Этот запах идеально подчеркивает естественный аромат кожи. Ценители говорят, что пахнет парфюм достаточно нежно.





Juliette Has A Gun – Not A Perfume

В этом парфюме содержится только одна нота – амброксан. Синтетический заменитель серой амбры ценится парфюмерами, но использовать его в ароматах довольно дорого. Вещество на коже выделяет теплый древесный аромат.



Издание Vogue определило несколько лучших духов, на которые стоит обратить внимание женщинам, которые любят особые запахи:

Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;

Voce Viva Intensa, Valentino;

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;

Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;

Tenue de Soiree, Annick Goutal.

Какие есть духи с афродизиаками?