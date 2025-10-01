Раніше Zara випускав лише туалетну воду, але тепер в асортименті є повні колекції ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Читайте також Ці парфуми викликають звикання: 5 ароматів, які підійдуть на осінь
Бренд кілька років винаймає найкращих парфумерів світу, серед яких найпопулярніша британська парфумерка Джо Малон, що створила для бренду вже кілька колекцій.
Які парфуми Zara варто купити?
Zara – Red Temptation
Цей парфум пахне дуже розкішно. У ароматі переважає запах шафрану, жасмину самбаку та мускусу. Також в композиції присутній коріандр, праліне, мох та амбра.
Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest
Zara – Hypnotic Vanilla
Аромат є солодким та доволі стійким. Підійде для жінок, які люблять ноти бурбонської ванілі. Верхні ноти складаються з цвіта абрикоса й жасмину, а далі відкривається запах солодкої ванілі й мускусу. Цей парфум схожий на Dior Hypnotic Poison.
Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest
Zara – Rose Gourmand
Парфум має гарний запах троянди, яку доповнює аромат гвоздики, жасмину та півонії. Далі запах відривається запахом солодкої карамелі, ванілі та амбри. Парфум підійде тим, хто любить запах квітів.
Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest
Zara – Fields At Nightfall
Цей аромат називають перлиною парфумерної колекції Zara. Бергамот надає парфуму свіжості, а боби тонка й жасмин самбаку – характерної глибини. У результаті виходить сучасний та злегка солодкий парфум.
Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest
Zara – Tonka Obsession
Парфум є одним з найновіших ароматів Тонка займає центральне місце в композиції, а далі аромат довершується ваніллю та запахом сандалового дерева.
Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest
Які аромати закохують з першої секунди?
Tom Ford Black Orchid – глибокий аромат з нотами чорного трюфелю, орхідеї, спецій, та шлейфом шоколаду і ванілі.
Dior Bois Talisman – благородний парфум з теплими деревними нотами кедра і сандалу, що підкреслює силу характеру.