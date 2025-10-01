Ранее Zara выпускал только туалетную воду, но теперь в ассортименте есть полные коллекции ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Бренд несколько лет нанимает лучших парфюмеров мира, среди которых самая популярная британская парфюмерша Джо Малон, создавшая для бренда уже несколько коллекций.
Какие духи Zara стоит купить?
Zara – Red Temptation
Этот парфюм пахнет очень роскошно. В аромате преобладает запах шафрана, жасмина самбака и мускуса. Также в композиции присутствует кориандр, пралине, мох и амбра.
Бюджетные духи из Zara / Фото Pinterest
Zara – Hypnotic Vanilla
Аромат является сладким и довольно устойчивым. Подойдет для женщин, которые любят ноты бурбонской ванили. Верхние ноты состоят из цвета абрикоса и жасмина, а дальше открывается запах сладкой ванили и мускуса. Этот парфюм похож на Dior Hypnotic Poison.
Бюджетные духи из Zara / Фото Pinterest
Zara – Rose Gourmand
Парфюм имеет хороший запах розы, которую дополняет аромат гвоздики, жасмина и пиона. Далее запах отрывается запахом сладкой карамели, ванили и амбры. Парфюм подойдет тем, кто любит запах цветов.
Бюджетные духи из Zara / Фото Pinterest
Zara – Fields At Nightfall
Этот аромат называют жемчужиной парфюмерной коллекции Zara. Бергамот придает парфюму свежести, а бобы тонка и жасмин самбака – характерной глубины. В результате получается современный и слегка сладкий парфюм.
Бюджетные духи из Zara / Фото Pinterest
Zara – Tonka Obsession
Парфюм является одним из самых новых ароматов Тонка занимает центральное место в композиции, а дальше аромат довершается ванилью и запахом сандалового дерева.
Бюджетные духи из Zara / Фото Pinterest
Какие ароматы влюбляют с первой секунды?
Tom Ford Black Orchid – глубокий аромат с нотами черного трюфеля, орхидеи, специй, и шлейфом шоколада и ванили.
Dior Bois Talisman – благородный парфюм с теплыми древесными нотами кедра и сандала, подчеркивающий силу характера.