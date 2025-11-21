Кожного року на парфумерній арені з’являються нові аромати, але разом з тим бренди роблять перевипуск культових запахів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Для тих, хто шукає аромат на подарунок, радимо обрати парфуми 2025 року, наповнені актуальними нотками, які вже давно сподобалися багатьом жінкам.

Які парфуми подарувати на Миколая?

Dior – Rose Star

Відомий парфумер у цьому ароматі додав до запаху троянди спеції, лимонну свіжість та глибокий мускус. Парфум має неймовірний запах, який здатен перенести кудись у Париж.



Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Intense

Ідеальний аромат для тих, хто любить запах гарденії, мандарину та сандалового дерева. Композиція доволі свіжа й легка, тож чудово підійде жінкам, яким не підходять гучні аромати.



Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue

Аромат наповнений запахом зеленого мандарину, бергамоту й квітки апельсина. Парфум чистий та майже шкіряний.



Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest

Tom Ford – Black Orchid

Парфум створений на основі чорної орхідеї, пачулів та землистих нот. Цей аромат вже підійде для тих жінок, які впевнено хочуть заявити про себе.



Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest

Gucci – Guilty Absolu Pour Femme

Аромат є квітково-гурманським, наповнений нотами гліцинії, кави та бобів тонка. Цей парфум також має доволі помітний та розкішний запах.



Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest

Деякі жінки люблять парфуми із запахом троянди, тому радимо звернути увагу на певні композиції, пише Vogue. Rose des Vents від Louis Vuitton поєднує три види троянд з ароматами персика, чорної смородини, кедра та білого мускусу. А от Rose Star від Dior містить ноти груші, лимону, меду і мускусу з дамаською та стопелюстковою сентіфолією.

На які ще парфуми звернути увагу?