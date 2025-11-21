Часто підстрижені чубчики "стрибають" вгору після висихання, тому більшість дівчат бояться їх робити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на Hello Fashion. Однак дотримання правильних етапів дозволить зробити результат вдалим.

Як правильно підстригти гривку?

Визначне форму

Спочатку потрібно визначитися з варіантом чубчика. Він може бути прямим, подовженим, нерівномірним чи трендовим у вигляді шторки. Саме від цього фактору залежить розділення волосся для підстригання.

Розділіть волосся

Відокремте ту частину волосся, з якої хочете зробити чубчик. Для цього треба зробити трикутну зону від маківки до скронь, а решту волосся закріпити затискачами. Важливо також врахувати товщину зібраного волосся, оскільки вона впливатиме на вигляд чубчика.



Чубчик потрібно стригти акуратно / Фото Freepik

Починайте стрижку

Почніть з нижньої частини виділеного волосся. Пасма потрібно перевернути до чола й обрізати під потрібну довжину. Далі рухайтеся до боків по обидві сторони. Ножиці треба тримати під кутом так, щоб середня частина чубчика була коротшою, а бокові – довші. Після цього перейдіть до наступної секції волосся, орієнтуючись на нижній шар.

Зверніть увагу! Після сушіння чубчик стане коротшим на 1 – 2 сантиметри, тому не стрижіть його надто коротко.

Коли створите основну форму чубчика, розчешіть волосся й оцініть його з різних боків. Якщо потрібно, форму можна підкоригувати. Фахівці радять обрізати чубчик дуже акуратно, не поспішаючи, щоб не обрізати занадто багато.

Стригти чубчик краще тоді, коли є світло, щоб мати змогу його висушити. Якщо ж світла не стане, то є кілька способів висушити волосся природнім чином. На тікток-сторінці Ніна Сідляр розповіла, що його можна висушити без електроенергії за допомогою бавовняних або мікрофібрових рушників, паперових рушників, гребінця з широкими зубцями, або тепла і сонця. Небезпечно сушити волосся газовою плитою, оскільки пасма можна обпекти чи спалити.

Які ще цікаві поради варто знати?