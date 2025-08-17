Правильно выбранная прическа способна удлинить лицо, выделить контуры или смягчить черты лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Парикмахеры выделили несколько лучших причесок, которые идеально подходят к круглому лицу.

Какую стрижку сделать после 50 лет?

Косая челка

Челка с косой стрижкой способна кардинально изменить образ. Она визуально создает привлекательные углы лица. Диагональная линия челки создает иллюзию вытянутой овальной формы. Стилисты советуют сушить такую челку круглой щеткой, чтобы придать объема, направляя волосы в противоположную сторону от роста.



Удлиненный боб

Боб с прядями и слоями обрамляет лицо и визуально сужает щеки и смягчает округлость.



Объемная укладка

Прическа помогает визуально вытянуть лицо. Чтобы создать объем, нужно нанести мусс для объема на влажные волосы, а потом высушить. Акцентировав внимание на корнях.



Текстурированное пикси

Стрижка хорошо подходит для круглого лица. Поднятая верхушка создает иллюзию удлиненного и структурированного силуэта, а многослойные концы делают образ более интересным.



К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.