Все мы знаем, что некоторые стрижки и окрашивания способны кардинально изменить образ и омолодить женщину до неузнаваемости, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Однако есть несколько ошибок, которых следует избегать, потому что они добавляют женщине лишнего возраста. Специалист-трихолог Марк Блейк рассказал, что именно визуально портит внешность женщины.

Что старит женщин после 40 лет?

Окрашивание в темные оттенки

Эксперт не рекомендует женщинам после 40 лет выбирать очень темные оттенки для окрашивания. С возрастом надо, наоборот, делать такое окрашивание, чтобы пряди были светлее. Очень темный цвет способен испортить образ и подчеркнуть морщины на лице. Светлый оттенок визуально омолаживает и освежает кожу.



Женщинам следует избегать очень темных оттенков / Фото Pinterest

Простые стрижки

Чтобы не создать тяжелой прически, после 40 лет стоит избегать стрижки волос одной длины. С возрастом надо выбирать более интересные варианты с формой и слоями. Длинные волосы придает тяжести и лишнего возраста, поэтому их лучше обходить.

Недостаточное увлажнение

После 40 лет надо уделять особое внимание своим волосам. Обязательно нужно во время каждого мытья использовать маску и кондиционер. Увлажненные волосы улучшают вид и текстуру локонов. Хорошее состояние волос позволит облегчить укладку. Сухость и ломкость добавляют возраста, поэтому этого лучше избегать.

К слову, каштановый цвет волос Дженнифер Лопес со светлыми прядями визуально омолаживает и подходит женщинам после 50 лет.