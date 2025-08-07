Всі ми знаємо, що деякі стрижки та фарбування здатні кардинально змінити образ та омолодити жінку до невпізнання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Однак є кілька помилок, яких слід уникати, бо вони додають жінці зайвого віку. Фахівець-трихолог Марк Блейк розповів, що саме візуально псує зовнішність жінки.

Читайте також 5 помилок з волоссям, які старять жінок після 40 років: перукарі розповіли, що додає віку

Що старить жінок після 40 років?

Фарбування в темні відтінки

Експерт не рекомендує жінкам після 40 років обирати дуже темні відтінки для фарбування. З віком треба, навпаки, робити таке фарбування, щоб пасма були світлішими. Дуже темний колір здатен зіпсувати образ та підкреслити зморшки на обличчі. Світлий відтінок візуально омолоджує та освіжає шкіру.



Жінкам варто уникати дуже темних відтінків / Фото Pinterest

Прості стрижки

Щоб не створити важкої зачіски, після 40 років варто уникати стрижки волосся однієї довжини. З віком треба обирати цікавіші варіанти з формою та шарами. Довше волосся надає важкості й зайвого віку, тому його краще оминати.

Недостатнє зволоження

Після 40 років треба приділяти особливу увагу своєму волоссю. Обов’язково потрібно під час кожного миття використовувати маску та кондиціонер. Зволожене волосся покращує вигляд й текстуру локонів. Гарний стан волосся дозволить полегшити укладку. Сухість та ламкість додають віку, тому цього краще уникати.

До слова, каштановий колір волосся Дженніфер Лопес зі світлими пасмами візуально омолоджує та пасує жінкам після 50 років.