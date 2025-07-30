У свої 56 років Дженніфер Лопес має приголомшливий образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Виконавиця показує, що довге волосся немає вікових обмежень.

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Яка стрижка омолоджує після 50 років?

"Волосся Рапунцель" виглядає доволі спокусливо. Співачка навіть вдається до нарощування, щоб досягнути бажаної довжини. Та окрім цього важливо підібрати ще й правильну стрижку. Ще на початку літа Джей Ло показала нову зачіску, яка захопила молодих жінок та старших дівчат.

Дженніфер Лопес звернулася до перукарів, які зробили їй сучасну каскадну стрижку. Щоб зачіска виглядала ефектно, довжина волосся повинна досягнути рівня грудей. Довгі шари здатні додати об’єму.

Секрет бездоганної стрижки співачки полягає в тому, що фронтальні пасма є трохи коротшими, тож чудово обрамляють обличчя. Каскад чудово підходить для тонкого та м’якого волосся, а також пасує різним формам обличчя.

Блискучого вигляду знаменитості надає її колір волосся, який візуально омолоджує. Каштановий відтінок зі світлими пасмами освіжає обличчя й надає легкості. Таке фарбування чудово пасуватиме жінкам після 50 років.

Карамельний відтінок Джей Ло, який тяжіє коричнево-золотистого, добре пасуватиме жінкам з кольоротипом тепла осінь чи тепла весна.

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.