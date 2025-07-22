Правильно підібрана зачіска здатна без проблем прибрати кілька зайвих років, пише 24 Канал з посиланням на Уніан. Стилісти вже давно визначили найкращі зачіски для жінок після 40 років, завдяки яким вони зможуть виглядати доглянуто.

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Які стрижки зробити 40-річним жінкам?

У добірці ви знайдете освіжаючі та універсальні стрижки, які легкі в укладанні й мають красивий вигляд.

Шеггі

Стрижка добре підходить для прямого й кучерявого волосся. Вона надає образу об’єму й легкості. Завдяки нерівним шарам та навмисній недбалості, зі стрижкою шеггі не доведеться турбуватися про укладку.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Каскад

Зачіска підійде для волосся середньої довжини, будь-якої текстури. Каскад робить обличчя м’якшим й створює ілюзію об’єму. Стрижка підійде для тих жінок, які не хочуть прощатися з довжиною.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Піксі

Стрижка здатна ідеально підкреслити риси обличчя й зробити образ молодшим. Зачіска підходить тим жінкам, які люблять коротке волосся.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Каре

Жінкам з тонким волоссям чудово підійде подовжене чи класичне каре. Зачіска створить акуратний силует та навіть візуально збільшить густину волосся.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Також стильними є стрижки нижче плечей з легким градуюванням, подовженими шарами та м’якою формою. А от для тих, хто любить короткі пасма підійде асиметричний боб та подовжене піксі.

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.