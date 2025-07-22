Правильно подобранная прическа способна без проблем убрать несколько лишних лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Униан. Стилисты уже давно определили лучшие прически для женщин после 40 лет, благодаря которым они смогут выглядеть ухоженно.

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Какие стрижки сделать 40-летним женщинам?

В подборке вы найдете освежающие и универсальные стрижки, которые легки в укладке и выглядят красиво.

Шегги

Стрижка хорошо подходит для прямых и вьющихся волос. Она придает образу объем и легкость. Благодаря неровным слоям и нарочитой небрежности, со стрижкой шегги не придется беспокоиться об укладке.



Стрижки после 40 лет, которые омолаживают / Фото Pinterest

Каскад

Прическа подойдет для волос средней длины, любой текстуры. Каскад делает лицо более мягким и создает иллюзию объема. Стрижка подойдет для тех женщин, которые не хотят прощаться с длиной.



Стрижки после 40 лет, которые омолаживают / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Пикси

Стрижка способна идеально подчеркнуть черты лица и сделать образ моложе. Прическа подходит тем женщинам, которые любят короткие волосы.



Стрижки после 40 лет, которые омолаживают / Фото Pinterest

Каре

Женщинам с тонкими волосами прекрасно подойдет удлиненное или классическое каре. Прическа создаст аккуратный силуэт и даже визуально увеличит густоту волос.



Стрижки после 40 лет, которые омолаживают / Фото Pinterest

Также стильными являются стрижки ниже плеч с легкой градуировкой, удлиненными слоями и мягкой формой. А вот для тех, кто любит короткие пряди подойдет асимметричный боб и удлиненное пикси.

К слову, боб-каре в винтажном стиле станет модным трендом 2025 года с элегантным видом и легкостью в уходе.