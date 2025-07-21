На модных шоу с этой прической начала появляться Ким Кардашян, которая всегда ассоциировалась у нас с длинными волосами, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая стрижка будет в моде в 2025 году?

Модным будет боб до подбородка, уложенный с закругленными или подкрученными наружу концами, с мягкими волнами в стиле Old Hollywood. Иногда такое каре имеет четкие локоны, а иногда присутствует стилизация с ретро-ноткой. Стилисты отмечают, что эта длина способна визуально удлинить шею, подчеркнуть скулы и добавить объема тонким волосам.



Красивая стрижка боб-каре / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Прическа боб-каре в винтажном стиле подходит для офиса и вечеринки. Стрижка является легкой в уходе, поскольку для создания объема достаточно лишь щетки или плойки. Благодаря своему элегантному виду, прическа выглядит достаточно красиво.

Стиль модной прически апеллирует к стрижкам 50-60-х годов. В то время в моде были волны и подкрученные концы, которые символизировали женственность и изящество. Такую прическу носили Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди и различные девушки из золотой эпохи Голливуда. В 2025 году боб возвращается в современном и переосмысленном формате.



Модная стрижка боб-каре / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Винтажный боб является универсальной стрижкой, которая до сих пор остается актуальной, изящной и не лишенной современного вайба. Чтобы вдохновиться образами, советуем посмотреть лучшие стрижки тех времен и выбрать для себя короткую прическу, которая кардинально изменит ваш образ.