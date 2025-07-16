Современные тенденции совсем другие. В частности, нынешний Голливуд показывает, что даже после 50 можно хорошо выглядеть с длинными локонами, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие стрижки сейчас подходят женщинам за 50?

Сейчас женщины за 50 делают абсолютно разнообразные прически. Они не боятся значительной длины, челок и стрижек любого формата.

Также такие женщины пробуют различные виды окрашивания. Есть и те, кто с большим удовольствием подчеркивает свою седину.

Например, Деми Мур в свои 62 носит длинные черные волосы. Ее укладка всегда выглядит безупречно.

Стилисты говорят, что главным секретом такой изящной прически является легкость. Пряди должны естественно спадать возле лица.

Также при выборе прически следует учитывать индивидуальные особенности внешности. В частности, форму лица.

Как сделать прическу, чтобы выглядеть моложе: