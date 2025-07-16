Сучасні тенденції зовсім інші. Зокрема, теперішній Голлівуд показує, що навіть після 50 можна мати гарний вигляд із довгими локонами, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які стрижки зараз підходять жінкам за 50?

Зараз жінки за 50 роблять абсолютно різноманітні зачіски. Вони не бояться значної довжини, чубчиків та стрижок будь-якого формату.

Також такі жінки пробують різні види фарбування. Є і ті, хто з великим задоволенням підкреслює свою сивину.

Наприклад, Демі Мур у свої 62 носить довге чорне волосся. Її укладка завжди виглядає бездоганно.

Стилісти кажуть, що головним секретом такої витонченої зачіски є легкість. Пасма мають природно спадати біля обличчя.

Також при виборі зачіски варто враховувати індивідуальні особливості зовнішності. Зокрема, форму обличчя.

Як зробити зачіску, аби виглядати молодше: