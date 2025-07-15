Професійна візажистка Керол Коломбані готова розкрити секрети, що допомагають зіркам у спеку виглядати просто неймовірно. Завдяки цим знанням ви зможете мати бездоганний макіяж, навіть якщо на вулиці буде справжня сауна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Читайте також Це не можна робити влітку: поради, які можуть врятувати вас у спеку
Як зробити макіяж стійким улітку?
- Обов'язкова гідратація
Влітку шкіра може бути зневоднена. Саме через макіяж "сповзає" з обличчя. Аби уникнути такого ефекту, потрібно обирати засоби з "водянистими" формулами:
- які мають у складі гіалуронову кислоту;
- центелу;
- або ж ніацинамід.
Правила стійкого макіяжу влітку / Фото Pexels
Зволоження має бути багатоступеневим. Тобто, важливо провести очищення, потім тонізацію, зафіксувати вологу лосьйоном, кремом чи флюїдом.
- Не забувайте про SPF
Коломбані радить не забувати про SPF. Важливо підібрати правильну формулу цього засобу, аби шкіра не була перевантажена.
- Забудьте про пудру
Пудра може пересушувати. Найкраще впливатимуть на шкіру обличчя:
- термальна вода;
- флюїдний SPF (який наноситься поверх макіяжу).
У косметичці варто завжди мати паперові серветки. Адже ними можна акуратно "промокнути" шкіру і врятувати макіяж.
Які засоби допоможуть врятувати макіяж влітку / Фото Pexels
- Використовуйте водостійкі продукти
До прикладу, для макіяжу щічок варто обирати саме кремові текстури. Губи, своєю чергою, необхідно своєчасно зволожувати бальзамом.
Я завжди кажу своїм клієнткам: краще мати п'ять водостійких засобів, які працюють, ніж десять, але без шансу дожити до вечора. Влітку макіяж – це про розумний мінімалізм,
– говорить візажистка.
Лайфхак! Аби колір на губах тримався довго, варто використовувати саме водостійкі олівці, а не рідкі помади.