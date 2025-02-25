Щоб зберегти шкіру здоровою та доглянутою – потрібен баланс, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Те, що підійде одній людині, не означає, що підійде всім. Є правила, яких потрібно дотримуватися, щоб на обличчі передчасно не з’явилися ознаки старіння. Саме тому варто звернути на список помилок краси, які ніколи не варто робити.

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Нерегулярне використання SPF

Щоденне використання засобу SPF є неймовірно важливим, оскільки ультрафіолетові промені є найпоширенішою причиною передчасного старіння шкіри. Від весни та до кінця осені потрібно використовувати крем з фактором 50.

Про це знають одинці, але UVA-промені проникають через хмари та скло до вікон, руйнуючи еластин і колаген у шкірі. У найспекотніші дні необхідно оновлювати захист кожні 2 – 3 години, оскільки після цього часу дія крему зникає.

Використання серветок для зняття макіяжу

Через брак часу жінки знімають макіяж вологими серветками. Для декого це взагалі є нормою й вони роблять так завжди. Цю звичку слід негайно припинити використовувати, оскільки вологі серветки містять хімічні речовини, схожі на мийні засоби, а також спирти, які викликають подразнення та призводять до зневоднення шкіри.

Дерматологи зазначають, що ці продукти можуть буквально стоншити шкіру. Навіть серветки, які призначені для зняття макіяжу – не варто використовувати, оскільки ними ви поширюєте бактерії по всьому обличчю.

Недостатнє зволоження шкіри

Найважливішим кроком в догляді за обличчям є зволоження й регулярне очищення шкіри. Однак є чимало жінок із жирною шкірою, які пропускають використання зволожуючого крему вранці. Через це шкіра почне виділяти ще більше шкірного сала через нестачу вологи, тому потрібно знайти крем, який зволожить обличчя й збереже виділення шкірного сала під контролем.

Людям із сухою шкірою потрібно використовувати відповідні сироватки й маски, щоб забезпечити обличчю належний догляд. Пам’ятайте, що зневоднена шкіра швидко старіє.

Надто часте відлущування шкіри

Продукти на основі кислот і ферментів видаляють омертвілі клітини шкіри. Це стимулює кровообіг, видаляє забруднення й чорні крапки, регулює секрецію шкірного сала та зменшує видимість шрамів чи сонячних плям. Після пілінгу зволожуючи засоби та сироватки краще проникають у шкіру.

Та якщо зловживати цими продуктами, то можна пошкодити ліпідний бар’єр шкіри та зневоднити верхній шар епідермісу, тож шкіра зазнає більше шкоди, ніж користі. Тому потрібно вибирати м’які пілінги й використовувати їх раз на тиждень. Таке правило стосується людей з сухою та чутливою шкірою, люди з жирною шкірою можуть їх застосовувати раз на день чи через день.

Посилене використання пудри

Не варто фіксувати макіяж великою кількістю пудри, оскільки це лише старить обличчя. Косметичний засіб навіть пересушує шкіру, тому треба його уникати й не зловживати.

Також пам’ятайте, що шкіру старшою може зробити неправильно підібраний макіяж. Обирайте лише той тональний крем, який відповідає вашому кольору обличчя, а щоб зробити його свіжим – наносьте на щоки трохи рум’ян.