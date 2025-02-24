Інколи великий вибір кольорів може викликати плутанину, тому найкращим рішенням стане вибір класичних відтінків, з якими ви ніколи не помилитеся, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Ці кольори є достатньо нейтральними, щоб адаптуватися до різних випадків та достатньо яскравими, щоб усі могли помітити ваш манікюр. Добірка представлених кольорів задовольнить будь-який смак.

Класичний червоний

Цей відтінок є найбільшим символом класики, тому такий варіант завжди стане чудовим вибором, якщо ви хочете мати елегантні та шикарні нігті.

Нюдовий

Ніжний нейтральний відтінок – це не лише класика, але один із найактуальніших трендів зараз.

Королівський синій

Універсальний темно-синій колір виглядає дещо сміливо, втім досить красиво та ефектно.

Бордовий

Цей вічний колір має статус вічного фаворита. Він випромінює елегантність та вишуканість, а навесні він чудово поєднається з весняним вбранням.

Чорний

Ви точно не помилитеся, якщо оберете для себе чорний манікюр. Такі нігті виглядають ефектно та підходять до будь-якого одягу та будь-якої події.

Французький манікюр

Хоч це й не колір, а техніка нейл-арту, французький манікюр є досить практичним, щоб заслужити почесне місце в списку класичних варіантів нігтів. Поєднання нюдового та білого є найкращим та не сходить з модних радарів вже багато років.

Молочний

Ідеальною альтернативою білим нігтям вважається молочний колір. Виглядає він на нігтях витончено й красиво та залишається досить популярним останні роки.