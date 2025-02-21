Гель-лаки мають в собі складну композицію хімічних речовин, пише 24 Канал. У їхньому складі містяться речовини, які під дією лампи з ультрафіолетовим світлом зберігають покриття нігтів кілька тижнів в чудовому стані. Та що ж робити, якщо лампа поламалась в найнеобхідніший момент чи під час процедури вимкнули світло.

Читайте також Зі скількох років можна робити гель-лак: відповідь для молодих дівчат

Як висушити гель-лак без лампи

У деяких випадках можна впоратися без лампи, важливо лише зрозуміти, який саме тип лаку ви використовуєте. Є два найпопулярніші типи гелевих лаків – ті, що чутливі до УФ-променів, й ті, що байдужі до світла.

Якщо ви використовуєте лак, якому потрібна лампа, то це може стати трохи проблемою. Дехто каже, що висушити такі нігті можна на сонці, втім наприкінці зими чи навіть на початку весни це може стати проблемою, оскільки сонячне проміння ще недостатньо добре гріє. З лампою процес висушування займає не довше хвилини.

Краще у таких випадках все ж таки дочекатися увімкнення спеціальної лампи, щоб надійно висушити нігті й проходити з ними кілька тижнів.

Втім, є гель-лаки, які байдужі до світла. Якщо з лампою сталася якась халепа, тоді його можна висушити кількома іншими способами.

Потрібно опустити пальці у воду з льодом на 10 – 15 хвилин;

Скористатися каталогізатором для нігтів – спеціальним засобом для швидкого висихання лаку;

Висушити холодним повітрям з фена;

Перед нанесенням гель-лак поставити у холодильник на 20 хвилин;

Сушити манікюрним вентилятором.

Зверніть увагу на те, що гель-лаки, як байдужі до світла не так міцно тверднуть, як гель-лаки з УФ-фіолетовим закріпленням. У процесі носіння можуть з’явитися відколи й подряпини на покриті. Якщо важливо проходити з нігтями кілька тижнів, тоді краще обирати сушіння під лампою.