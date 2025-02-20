Насправді є, гель-лак для підлітків – не зовсім найкращий вибір, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку In White. Річ у тому, що навіть у дівчат вже 15-річного віку нігті все одно досить тонкі. Якщо у дорослих жінок вони ростуть в довжину, то в підлітків завширшки й завтовшки.

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Молоді дівчатка зіткнуться зі складнощами під час носіння покритих нігтів гель-лаком. Вони можуть відшаруватися, з’являться сколи, а термін носіння стане помітно меншим. Нігтьові пластини юних дівчат ще не готові до такого навантаження як гель-лак.

З якого віку можна робити гель-лак

Майстри манікюру рекомендують покривати нігті гель-лаком чи робити нарощування не раніше 16-річного віку. У цьому віці шанс пошкодити нігті набагато нижчий, ніж в молодих представниць.

Оптимальний вік – після 16 років, коли нігтьові пластини вже готові до нанесення міцного й твердого покриття. Також на початках важливо дівчаткам звертатися за покриттям до професіоналів, а не робити нігті вдома самостійно.

Також фахівці при виборі дизайну нігтів для юної дівчини радять керуватися кількома правилами. Найкращим рішенням буде вибір однотонного покриття – це може бути нюд, французький манікюр чи омбре. Такі дизайни пасуватимуть до будь-яких речей та підійдуть до різних подій.

Ученицям-старшокласницям не рекомендовано для повсякденного манікюру обирати яскраві чи помітні кольори в темних відтінках, робити акцент на довжині нігтях та різних сучасних аплікаціях.