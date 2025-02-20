На самом деле есть, гель-лак для подростков – не совсем лучший выбор, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу In White. Дело в том, что даже у девушек уже 15-летнего возраста ногти все равно достаточно тонкие. Если у взрослых женщин они растут в длину, то у подростков в ширину и толщину.

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Молодые девочки столкнутся со сложностями при ношении покрытых ногтей гель-лаком. Они могут отслоиться, появятся сколы, а срок носки станет заметно меньше. Ногтевые пластины юных девушек еще не готовы к такой нагрузке как гель-лак.

С какого возраста можно делать гель-лак

Мастера маникюра рекомендуют покрывать ногти гель-лаком или делать наращивание не ранее 16-летнего возраста. В этом возрасте шанс повредить ногти гораздо ниже, чем у молодых представительниц.

Оптимальный возраст – после 16 лет, когда ногтевые пластины уже готовы к нанесению прочного и твердого покрытия. Также в начале важно девочкам обращаться за покрытием к профессионалам, а не делать ногти дома самостоятельно.

Также специалисты при выборе дизайна ногтей для юной девушки советуют руководствоваться несколькими правилами. Лучшим решением будет выбор однотонного покрытия – это может быть нюд, французский маникюр или омбре. Такие дизайны подойдут к любым вещам и подойдут к различным событиям.

Ученицам-старшеклассницам не рекомендуется для повседневного маникюра выбирать яркие или заметные цвета в темных оттенках, делать акцент на длине ногтях и различных современных аппликациях.