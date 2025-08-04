Большинство женщин после 40 лет начинают тщательнее следить за собой, пишет 24 Канал со ссылкой на "ТСН". Правильная смена имиджа помогает убрать лишний возраст, а стрижка и прическа является важной частью свежего вида.

Читайте также Цвета волос после 50 лет, которые омолаживают: вы себя не узнаете

Каких ошибок с волосами избегать после 40 лет?

Даже красивая и трендовая одежда может все испортить, если стрижка и цвет волос подобраны неправильно. На волосы люди обращают внимание в первую очередь, поэтому рекомендуем узнать, каких ошибок надо избегать после 40 лет.

Длинные волосы без объема и слоев

С возрастом волосы истончаются и теряют объем, поэтому длинные волосы на плечах выглядят не совсем красиво, как в молодом возрасте. Волосы после 40 лучше немножко подстричь, чтобы облегчить уход и сделать пряди здоровыми.

Короткие волосы

В некоторых случаях короткая прическа может быть причиной того, что человек имеет старший вид уже в 40 лет. Такое происходит, когда очень короткие волосы не подходят к чертам лица.

Темный цвет волос

Слишком темный цвет волос способен плохо скрывать отросшие корни. Особенно плохо темный тон работает на светлой коже, потому что только подчеркивает все ее недостатки. Окрашивание в темный цвет привлекает внимание к морщинам, а вот светлый тон визуально омолаживает.

Волосы зачесаны назад

Такая прическа полностью открывает лоб, привлекая внимание к линии роста волос, подчеркивая морщины и недостатки кожи. В таком случае надо выбирать стрижки, которые не будут обрамлять лицо.

Прямой пробор

В зрелом возрасте лицо несколько вытягивается, а прямой пробор способен подчеркнуть эту особенность. Именно поэтому парикмахеры советуют пробор с уклоном в одну из сторон. Таким образом удастся сбалансировать пропорции лица

К слову, каштановый цвет волос Дженнифер Лопес со светлыми прядями визуально омолаживает и подходит женщинам после 50 лет.