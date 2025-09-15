Часто женщины после 40 лет хотят добавить свежести во внешний вид, и в этом им помогут стрижки. Эти 3 прически не только освежат, но и придадут уверенности в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио ТРЕК".

Какие стрижки омолаживают?

Каре

Эта стрижка является любимым выбором среди женщин всех возрастов, особенно среди тех, кому за 40. Она легко адаптируется к разным формам лица и текстурам волос. Женщинам этой возрастной группы следует рассмотреть вариант удлиненного или классического каре – они не только улучшают внешний вид, но и придают молодость.



Удлиненное каре / Фото Pinterest

Короткий боб

В мире причесок короткий боб продолжает господствовать как омолаживающий выбор для многих. Она не только не теряет своей актуальности с годами, но и остается модным вариантом для тех, кто стремится выглядеть свежо.

Короткое каре еще и требует минимального ухода: короткие пряди легко мыть, сушить и укладывать. А сочетание теплых цветов в этой стрижке подчеркнет молодость владелицы.



Короткий боб / Фото Pinterest

Челка-шторка

Челка-шторка – эффективное решение для женщин, которые стремятся освежить свой внешний вид. Эта стрижка не только визуально подтягивает лицо, но и скрывает морщины. Универсальность челки-шторы позволяет создавать разные стили, как короткие, так и удлиненные.



Челка-шторка / Фото Pinterest

