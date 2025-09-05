Новый цвет волос удачно подчеркивает естественность волос, поэтому прическа станет не только элегантной, но и стильной, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Какой оттенок волос будет в моде осенью?

Специалисты отмечают, что именно этот тон станет культовым, поскольку в этом году ценятся мягкие акценты и изящные детали. Резкие контрасты или сложные техники окрашивания уже не актуальны.

Коричневый снова в моде, но не банальный, а легкий холодный полутон с дымчатой текстурой и мягким оттенком. Оттенок не бросается в глаза, а гармонично дополняет любой образ.

Оттенок Smoked Suede Brunette подойдет каждой женщине и придаст волосам сияющий и ухоженный вид. Цвет становится универсальным из-за смеси шоколадной глубины и дымчатых переливов. Во время движения он красиво раскрывается, добавляя естественную динамику.

Преимуществом этого оттенка является практичность, поскольку цвет не требует постоянного обновления. Отросшие корни имеют вполне естественный вид. Парикмахеры отмечают, что он хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах. Подходит к любому тону кожи и цвету глаз.

Какие прически осени являются лучшими?