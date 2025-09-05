Новий колір волосся вдало підкреслює природність волосся, тож зачіска стане не лише елегантною, але й стильною, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Який відтінок волосся буде в моді восени?

Фахівці зазначають, що саме цей тон стане культовим, оскільки цього року цінуються м’які акценти й витончені деталі. Різкі контрасти чи складні техніки фарбування вже не актуальні.

Коричневий знову в моді, але не банальний, а легкий холодний півтон з димчастою текстурою та м’яким відтінком. Відтінок не кидається в очі, а гармонійно доповнює будь-який образ.

Відтінок Smoked Suede Brunette пасуватиме кожній жінці та надасть волоссю сяючого й доглянутого вигляду. Колір стає універсальним через суміш шоколадної глибини та димчастих переливів. Під час руху він красиво розкривається, додаючи природну динаміку.

Перевагою цього відтінку є практичність, оскільки колір не потребує постійного оновлення. Відросле коріння має цілком природний вигляд. Перукарі зазначають, що він гарно виглядає на прямому й хвилястому волоссі. Пасує до будь-якого тону шкіри та кольору очей.

Які зачіски осені є найкращими?