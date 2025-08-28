Більшість жінок відрощують довжину волосся, але є й ті, хто залюбки хоче експериментувати над стилем, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

Які короткі стрижки будуть в тренді восени?

Короткі стрижки носять відомі знаменитості, тому ділимося 5 варіантами зачісок, з якими деякі зірки нерозлучні.

Стрижка трініті

Зачіска з серіалу "Матриця" вже давно завоювала серця деяких модниць. До характерних рис стрижки належить коротка основа, подовжені пасма спереду та рвані шари. Візуально зачіска нагадує поєднання піксі та бобу.



Модні стрижки на осінню пору / Фото Pinterest

Французький боб

Коротка стрижка з прямим зрізом та легкою структурою довжиною вище плечей ідеально підійде для жінок, які хочуть мати вишуканий вигляд. Французький боб є універсальною стрижкою, яка підійде для вечірніх та повсякденних образів.



Модні стрижки на осінню пору / Фото Pinterest

Кучерявий шеггі

Стрижка, яка містить мікс сучасного малета та багатошаровості, знову стала популярною. Зачіска найкраще виглядає на кучерявому та хвилястому волоссі.



Модні стрижки на осінню пору / Фото Pinterest

Боб з проділом збоку

Ключовою тенденцією осені є повернення бічного проділу. Боб у поєднанні з асиметричним проділом має стильний вигляд й додає об’єму рідкому волоссю. Щоб отримати об’єм потрібно укласти волосся в протилежний бік від звичайного проділу, а тоді повернути його назад.



Модні стрижки на осінню пору / Фото Pinterest

Ліксі

Назва цієї стрижки для багатьох може бути невідомою, втім її відмінність полягає лише в тому, що це подовжений піксі. Така хлоп’яча зачіска має гарний вигляд на хвилястому чи кучерявому волоссі. Рвані шари дозволяють стрижці відрости, не втрачаючи форми.



Модні стрижки на осінню пору / Фото Pinterest

Короткі стрижки завжди відображають характер жінки та її впевненість в собі, тому на таку довжину варто звертати всім, хто хоче по-новому себе подати.

До слова, стилісти рекомендують кілька стрижок для 50-річних жінок з круглим обличчям, включаючи косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі.