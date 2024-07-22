Як відома українська блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко створила сукню Попелюшки з мультфільму Disney, дивіться на Lady 24.

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Як блогерка відтворила образ Попелюшки

Українська блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко займається апсайклінгом, тобто перешиває неактуальні, старі та великі речі, роблячи їх таким чином стильними та сучасними, а також косплеєм – відтворює образи відомих персонажів масової культури.

Так, нещодавно вона повторила образ Попелюшки з мультфільму Disney та власноруч пошила сукню принцеси. Своєю казковою роботою вона поділилась у тікток.

Як блогерка повторила образ Попелюшки: дивіться відео

Для того, аби зробити вбрання Попелюшки, дівчина придбала кільця під сукню, тканину у блакитних відтінках та пошила власноруч окремо спідницю і корсет. Для нижніх шарів спідниці вона навіть використала стару штору, аби створити додатковий об'єм.

У результаті Анастасія отримала пишну блакитну сукню з корсетом, об'ємними рукавами та навіть рукавичками.

Образ дівчини зібрав понад 14 тисяч вподобань та безліч компліментів у коментарях.

"Ну це однозначно вааааау", "Ваууу, вам дуже личить, ви прекрасна!", "Це чарівно", "Дуууууже гарно, ви чарівниця", – писали люди.

Нагадаємо, раніше Аліна Гніденко також відтворювала сукню Ельзи, головної героїні мультфільму "Крижане серце".