Правда про неймовірну красу: блогерка зізналась, скільки витратила на пластичні операції

Відома блогерка здивувала підписників правдою про свою красу й розкрила, скільки витратила на пластичні операції.

Як дівчина виглядала до втручань та скільки коштувало її перевтілення, розповідаємо далі.

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Скільки блогерка витратила на пластику, яка змінила її до невпізнання

Популярна блогерка Міа Діо поділилась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога" та "удачею", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 34 тисяч доларів. Відео з власною трансформацією дівчина опублікувала на сторінці в інстаграм.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

23-річна Діо нагадала підписникам, що соцмережі часто є фейковими та закликала свою аудиторію не рівнятися на неї, адже її краса є продуктом роботи різноманітних професіоналів – від хірургів до тренерів та перукарів.

Як дівчина змінилась після пластики: дивіться відео

У ролику, який набрав понад 146 тисяч вподобань, дівчина також розкрила свої неймовірні витрати на перевтілення.

Пластика носа обійшлась в 5 тисяч доларів. Вініри – 5,5 тисяч доларів. Збільшення грудей – 7 тисяч доларів. Персональні тренування – 2 тисячі доларів в місяць. Ін'єкції – 8 тисяч доларів на рік. Зачіска та макіяж – 6 тисяч доларів,

– розповіла Міа.

До відео вона додала архівні кадри, зроблені ще до того, як вона стала зіркою соцмереж. Підписники у коментарях оцінили цей крок та похвалити інфлюенсерку за її відкритість.

"Я дуже ціную вашу чесність, кожен повинен це розуміти", "Ми любимо нашу реалістичну та правдиву королеву", "Виявляється я не потворна, а просто бідна", "Ціную твою відкритість. Сумно, що ти вирішила, наче тобі це потрібно", – писали люди.