Хотіла стати молодшою за свою доньку: 63-річна жінка витратила 600 тисяч фунтів на пластику

Сара розповіла, що завдяки своїй роботі вона може купувати ботокс і філери за зниженими цінами. За її словами, причиною вдосконалень є не заздрість, а прагнення до вічної молодості.

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Британка витратила шалені гроші на пластику

Сара не хоче миритися з природним старінням у свої 63.

"Не те щоб я заздрю Поппі. Мені приємно, що вона має розкішний вигляд. Але я сумую за тим юнацьким сяйвом. Вона – постійне нагадування про те, якою я хочу бути. Насправді я хочу мати ще молодший вигляд, ніж вона! Я приохотилася до хірургії – як тільки ви відчуваєте смак до покращення своєї зовнішності та знаєте, що це можливо, ви хочете продовжувати це робити", – розповіла жінка.



Сара фанатіє від вдосконалень зовнішності / Фото з фейсбуку Сари Бердж

У 2012 році Сара навіть подарувала семирічній Поппі ваучери на пластичну хірургію. Зокрема, на пластику грудей за 7 тисяч фунтів.

Її донька, якій зараз 20, досі не скористалася цим подарунком. Проте, за словами Сари, він належить їй назавжди.

"Я вважаю, що хірургія дає можливість отримати контроль над тим, який вигляд ви маєте. І Поппі далеко не одержима своєю зовнішністю. Вона – на шляху до отримання кваліфікації пілота авіакомпанії. Вона врівноважена і чудово справляється", – каже британка.



Жінка витратила понад 500 тисяч фунтів на операції / Фото Mark Bullimore/SWNS

Сара зізналася, що самостійно вводить ботокс або філлер кожні два тижні, і якби не її знижка "зареєстрованого лікаря", вона б витратила на косметичну хірургію навіть більше ніж 600 тисяч фунтів.

Вона додала, що збилася з рахунку кількості процедур, які пройшла. Однак у цьому списку є вагінальне омолодження, підтяжка грудей, імплантати сідниць і підтяжка обличчя.



Сара хоче мати вигляд, як у молодості / Фото з фейсбуку Сари Бердж

Любителька хірургії зауважила, що іноді шкодує, що стала на цей шлях, оскільки, дивлячись на своїх подруг, іноді хоче бути схожою на них і не турбуватися про старіння. Проте наразі Сара не має наміру зменшувати темп – вона перестане піклуватися про свою зовнішність лише тоді, коли "заб'ють останній цвях у труну".

"Я хочу мати вигляд найкращої версії себе. Сьогодні дівчата накладають фільтри на свої фотографії або використовують штучний інтелект, але я так не роблю. Я хочу мати хороший вигляд в реальному житті. Мені подобається, коли чоловіки дивляться на мене із захопленням. Якось я сказала подрузі, що хвилюватися треба тоді, коли вони перестануть дивитися!" – заявила Сара.