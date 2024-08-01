Зірка OnlyFans розповіла, що зрозуміла, зустрічаючись зі значно молодшими: дивовижне відкриття

Петсі часто ділиться відео про свій досвід зустрічей з чоловіками у віці 20 – 30 років. Зірка OnlyFans навіть дає поради щодо побачень.

Буде цікаво Дівчина завоювала серце спортсмена, який виграв золото на Олімпіаді-2024: як їй це вдалося

Чому молоді чоловіки шукають старшу партнерку

У відео, яке набрало понад 2400 вподобань, Петсі розповіла про своє дивовижне відкриття.

Одним з найдивовижніших аспектів того, що 53-річна жінка спить з чоловіками 20 – 30 років, є їхня готовність досліджувати речі з жінками мого віку, про які вони ніколи б не подумали з жінками свого віку,

– зазначила американка.

Блогерка пояснила, що має кілька теорій, чому молодим чоловікам подобається експериментувати з нею. Головна з них полягає в тому, що вони допитливі та що старші жінки мають досвід.



Вік – не привід відмовлятися від побачень / Фото Daily Star

"Молоді чоловіки шукають старших жінок, щоб отримати цей досвід. Я вважаю, що найважливішим аспектом тут є те, що молоді чоловіки відчувають себе в безпеці зі старшими жінками з погляду їхнього дослідження і пошуку пригод, якщо хочете. Це не закид молодим жінкам. Будь ласка, не сприймайте це так", – додала вона.

Петсі стверджувала, що з деяких чоловіків, до яких вона приходила, сміялися або знущалися за те, що вони хотіли спробувати в спальні.



Молодшим чоловікам легше відкритися старшим жінкам / Скриншот з тіктока

"Немає нікого, кому я могла б розповісти якусь скандальну інформацію, гм, це просто як друг з привілеями або щось на один раз. І молоді люди відчувають себе в безпеці з цим", – зауважила жінка.

Користувачі тіктока були приголомшені відео, і в коментарях поділилися своїми думками: