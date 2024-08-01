Пэтси часто делится видео о своем опыте встреч с мужчинами в возрасте 20 – 30 лет. Звезда OnlyFans даже дает советы по свиданиям.

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Почему молодые мужчины ищут старшую партнершу

В видео, которое набрало более 2400 лайков, Пэтси рассказала о своем удивительном открытии.

Одним из самых удивительных аспектов того, что 53-летняя женщина спит с мужчинами 20 – 30 лет, является их готовность исследовать вещи с женщинами моего возраста, о которых они никогда бы не подумали с женщинами своего возраста,

– отметила американка.

Блогерша объяснила, что имеет несколько теорий, почему молодым мужчинам нравится экспериментировать с ней. Главная из них заключается в том, что они любознательны и что старшие женщины имеют опыт.



Возраст – не повод отказываться от свиданий / Фото Daily Star

"Молодые мужчины ищут старших женщин, чтобы получить этот опыт. Я считаю, что самым важным аспектом здесь является то, что молодые мужчины чувствуют себя в безопасности со старшими женщинами с точки зрения их исследования и поиска приключений, если хотите. Это не упрек молодым женщинам. Пожалуйста, не воспринимайте это так", – добавила она.

Пэтси утверждала, что с некоторых мужчин, к которым она приходила, смеялись или издевались за то, что они хотели попробовать в спальне.



Более молодым мужчинам легче открыться старшим женщинам / Скриншот с тиктока

"Нет никого, кому я могла бы рассказать какую-то скандальную информацию, гм, это просто как друг с привилегиями или что-то на один раз. И молодые люди чувствуют себя в безопасности с этим", – заметила женщина.

Пользователи тиктока были ошеломлены видео, и в комментариях поделились своими мыслями: