Неймовірний об'єм від коренів: як зробити ефектну "укладку русалоньки"
Джерело:@daru.una
Ефектну укладку можна зробити, доклавши мінімум зусиль. Так, блогерка поділилася способом найлегшої зачіски – "укладка русалоньки".
У мережі блогерка показала та описала покрокову інструкцію, як повторити укладку, та відразу продемонструвала результат. Вона додала, що така зачіска також зручна, оскільки волосся треба заплітати на ніч.
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Як повторити "укладку русалоньки"
Блогерка у мережі розповіла, що на просторах тіктока натрапила на "укладку русалоньки" й вирішили її повторити. Так, вона дала детальну інструкцію, як її зробити:
- Прочесати волосся й розділити навпіл. Щоб інша половина волосся не заважала, її можна зафіксувати шпилькою чи гумкою. Волосся можна ділити як на рівний центральний проділ, так і зигзагом.
- Зволожити волосся водою. Важливо на цьому етапі злегка намочити волосся.
- Зачесати волосся наперед.
- Поділити волосся на 3 рівних частини й заплести звичайну косу. Заплітати її варто максимально близько до голови й туго, щоб пасма добре трималися.
- Косу зафіксувати гумкою.
- Повторити той самий алгоритм з іншою половиною волосся.
Як зробити "укладку русалоньки": дивіться відео
Блогерка також дала кілька рекомендацій, щоб укладка дійсно була гарною. По-перше, косички треба заплітати на ніч, а тому зволожувати їх треба злегка, адже вони можуть не встигнути висохнути до ранку. Якщо ж косички заплітати лише на кілька годин, то варто обов'язково використовувати стайлінг – без нього довго завиток не протримається.
По-друге, щоб локони були рівномірними, волосся треба намагатися ділити порівну. Мовиться не лише про поділ навпіл, а й про пасма всередині коси. Що ж стосується проділу, то блогерка радить експериментувати з різними способами, щоб знайти свій ідеальний.
Блогерка також зауважила, що така укладка має безліч переваг.
Перше – це дуже легко. Для тих, хто, як і я, не вміє заплітати "колоски", цей варіант – просто супер, адже заплестися дуже легко. Друге – з цими косичками дуже зручно спати. Третє – з таким способом хвилі починаються біля коренів, що робить зачіску супероб'ємною,
– наголосила дівчина.
Який вигляд має "укладка русалоньки", якщо заплести коси на ніч: дивіться відео
До слова, користувачам мережі дуже сподобалася така укладка. Чимало дівчат зізналося, що також будуть повторювати такий спосіб, навіть – на короткому волоссі.