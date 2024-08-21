В сети блогер показала и описала пошаговую инструкцию, как повторить укладку, и сразу продемонстрировала результат. Она добавила, что такая прическа также удобна, поскольку волосы надо заплетать на ночь.

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Как повторить "укладку русалочки"

Блогерша в сети рассказала, что на просторах тиктока наткнулась на "укладку русалочки" и решила ее повторить. Так, она дала подробную инструкцию, как ее сделать:

Прочесать волосы и разделить пополам. Чтобы другая половина волос не мешала, ее можно зафиксировать заколкой или резинкой. Волосы можно делить как на ровный центральный пробор, так и зигзагом. Увлажнить волосы водой. Важно на этом этапе слегка намочить волосы. Зачесать волосы наперед. Поделить волосы на 3 равных части и заплести обычную косу. Заплетать ее стоит максимально близко к голове и туго, чтобы пряди хорошо держались. Косу зафиксировать резинкой. Повторить тот же алгоритм с другой половиной волос.

Как сделать "укладку русалочки": смотрите видео

Блогер также дала несколько рекомендаций, чтобы укладка действительно была красивой. Во-первых, косички надо заплетать на ночь, а потому увлажнять их надо слегка, ведь они могут не успеть высохнуть до утра. Если же косички заплетать только на несколько часов, то стоит обязательно использовать стайлинг – без него долго завиток не продержится.

Во-вторых, чтобы локоны были равномерными, волосы надо стараться делить поровну. Речь идет не только о разделении пополам, но и о прядях внутри косы. Что же касается пробора, то блогерша советует экспериментировать с различными способами, чтобы найти свой идеальный.

Блогерша также заметила, что такая укладка имеет множество преимуществ.

Первое – это очень легко. Для тех, кто, как и я, не умеет заплетать "колоски", этот вариант – просто супер, ведь заплестись очень легко. Второе – с этими косичками очень удобно спать. Третье – с таким способом волны начинаются у корней, что делает прическу суперобъемной,

– подчеркнула девушка.

Как выглядит "укладка русалочки", если заплести косы на ночь: смотрите видео

К слову, пользователям сети очень понравилась такая укладка. Немало девушек призналось, что также будут повторять такой способ, даже – на коротких волосах.